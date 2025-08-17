Loterías
Lotería de Boyacá, resultados sorteo 4585 del 16 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Boyacá en el sorteo 4585 que juega todos los sábados en la noche.
El sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4585 de la Lotería de Boyacá y el número ganador para el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue el 0904 de la serie 345, despachado a la ciudad de Tunja.
Resultados del sorteo 4585 de la Lotería de Boyacá
Premio mayor de 15.000 millones de pesos
- Número 0904 de la serie 345
Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Boyacá con los resultados del sorteo 4585 publicada en sus redes sociales:
Resultados para chance
- Primeras tres cifras: 090
- Últimas tres cifras: 904
- Últimas dos cifras: 04
- Última cifra: 4
Secos Lotería de Boyacá 16 de agosto de 2025
Números ganadores de los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 3670 de la serie 208
- Sorteo del 2 de agosto de 2025: número 8038 de la serie 009
- Sorteo del 26 de julio de 2025: número 5605 de la serie 207
- Sorteo del 19 de julio de 2025: número 8794 de la serie 353
- Sorteo del 12 de julio de 2025: número 7975 de la serie 429
El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá se jugará el sábado 23 de agosto de 2025 a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Boyacá.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, hágalo comprando en puntos oficiales.