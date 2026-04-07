Lotería de Cundinamarca: conozca el número ganador del lunes 6 de abril de 2026

Este lunes, 6 de abril de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 4932 con la serie 131. El resultado es contrastable con la web oficial de la entidad y la transmisión del evento.

Si quiere probar su suerte en un próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano, podrá hacerlo de cara al siguiente lunes, 13 de abril de 2026.

En su web oficial, la Lotería de Cundinamarca aclara que tiene como misión “la explotación, administración y organización del monopolio departamental, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con la ley y las ordenanzas, le corresponda ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea permitido participar conforme a las disposiciones legales, con el fin de obtener y proveer recursos para la financiación y prestación de los servicios de salud a cargo del Departamento”.

Lotería de Cundinamarca - lunes 6 de abril de 2026

Número ganador: 4932

Serie: 131

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este lunes 6 de abril de 2026

Últimos tres ganadores de la Lotería de Cundinamarca

A continuación, repase cómo se desarrollaron los últimos tres sorteos válidos en la Lotería de Cundinamarca. Estos fueron los afortunados números ganadores:

Sorteo del 30 de marzo de 2026 : número 6683 de la serie 232

: número de la serie Sorteo del 24 de marzo de 2026: número 2746 de la serie 183.

número de la serie Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 2758 de la serie 023.

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

También hay varias posibilidades de ganar con la Lotería de Cundinamarca. A continuación, su plan de premios: