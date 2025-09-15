Loterías
Lotería de Cundinamarca: estos son los ganadores del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025
Estas son las cifras que se llevarán el premio mayor por el reciente sorteo.
El día lunes 15 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 1205, de la serie 162.
Resultados del sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 1205 de la serie 162.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
- Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 3343 de la serie 142.
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6650 de la serie 130.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 22 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.