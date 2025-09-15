Suscribirse

Loterías

Lotería de Cundinamarca: estos son los ganadores del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

Estas son las cifras que se llevarán el premio mayor por el reciente sorteo.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 3:41 a. m.
Estos son los ganadores del último sorteo.
Estos son los ganadores del último sorteo. | Foto: Getty Images - Lotería de Cundinamarca / Montaje: Semana

El día lunes 15 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 1205, de la serie 162.

Resultados del sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 1205 de la serie 162.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 15 de Septiembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 3343 de la serie 142.
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6650 de la serie 130.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 22 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del lunes, 8 de septiembre

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desafío Siglo XXI: Yudisa quiere ‘tirar la toalla’; destapó las razones de su posible salida

2. Rifirrafe entre la UCI y el gobierno español tras polémico final de La Vuelta: intercambio de mensajes

3. Tatán Mejía recibió fuerte e inesperada acusación de Camilo Sáenz: “La desaparición de uno de mis animales”

4. Trump contempla que podría declarar a este movimiento radical como grupo terrorista en EE. UU.

5. Neymar sorprendió a Leandro Paredes con un inesperado regalo: tendencia por lo que le dio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de CundinamarcaLoterías de hoyColjuegosResultados LoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.