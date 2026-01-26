Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del lunes 26 de enero de 2026

Este lunes, 26 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 497 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 26 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 497 fueron:

34- 13- 03- 16- 06

El acumulado está en $250 millones.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.