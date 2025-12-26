Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Hoy se jugaron $300 millones.

Redacción Loterías
27 de diciembre de 2025, 3:55 a. m.
Sorteo 456.
Sorteo 456. Foto: Montaje Semana

Este viernes, 26 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 456 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $300 millones de MiLoto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 26 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 456 fueron:

  • 24- 34- 30- 05- 26

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

