Lotería del Huila este martes, 11 de noviembre: no se pierda los números ganadores del último sorteo de la noche

El sorteo 4729 de la Lotería del Huila entregó este martes un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 11:44 a. m.
El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.
Este martes, 11 de noviembre de 2025, la Lotería del Huila realizó el sorteo número 4729, en donde el premio mayor contaba con la suma de 2.000 millones de pesos, generando gran expectativa entre los jugadores del país.

Números ganadores del último sorteo

  • Número: 8323
  • Serie: 145
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 11 de Noviembre de 2025

Historial de los 3 últimos sorteos

Los 3 sorteos anteriores han contando con diferentes combinaciones, entre ellos:

  • 5 de noviembre de 2025: número 1729, serie 040
  • 28 de octubre de 2025: número 4622, serie 157
  • 21 de octubre de 2025: número 0573, serie 096

Premios secundarios que atraen a los jugadores

Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece distintos premios secundarios:

  • Primer seco: 150 millones de pesos (uno)
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco)
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (diez)
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez)

Los interesados en jugar deben adquirir sus boletos antes de cada martes a las 10:25 p. m. La Lotería del Huila mantiene la tradición de ofrecer premios millonarios y de mantener la transparencia en cada sorteo, garantizando así la confianza de los jugadores.

El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.
