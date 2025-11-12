Lotería
Lotería del Huila este martes, 11 de noviembre: no se pierda los números ganadores del último sorteo de la noche
El sorteo 4729 de la Lotería del Huila entregó este martes un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este martes, 11 de noviembre de 2025, la Lotería del Huila realizó el sorteo número 4729, en donde el premio mayor contaba con la suma de 2.000 millones de pesos, generando gran expectativa entre los jugadores del país.
Números ganadores del último sorteo
- Número: 8323
- Serie: 145
Historial de los 3 últimos sorteos
Los 3 sorteos anteriores han contando con diferentes combinaciones, entre ellos:
- 5 de noviembre de 2025: número 1729, serie 040
- 28 de octubre de 2025: número 4622, serie 157
- 21 de octubre de 2025: número 0573, serie 096
Premios secundarios que atraen a los jugadores
Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece distintos premios secundarios:
- Primer seco: 150 millones de pesos (uno)
- Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (diez)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez)
Los interesados en jugar deben adquirir sus boletos antes de cada martes a las 10:25 p. m. La Lotería del Huila mantiene la tradición de ofrecer premios millonarios y de mantener la transparencia en cada sorteo, garantizando así la confianza de los jugadores.