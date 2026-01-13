Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

A partir de las 10:30 p.m. de este martes, 13 de enero de 2026, tuvo desarrollo la Lotería del Huila en su sorteo número 4738. Sin embargo, el número ganador para el premio mayor se conoció sobre las 11:00 p.m., luego de que repasaran todos los secos y demás premios estipulados en el plan.

“La Lotería del Huila es una institución colombiana con casi 100 años de trayectoria, dedicada a la organización de juegos de suerte y azar a nivel nacional. Con un firme compromiso hacia la innovación y el desarrollo sostenible, la Lotería del Huila se destaca por su transparencia, eficiencia y solidaridad”, aclara la entidad en su web oficial.

Y añade: “Además de ofrecer emocionantes oportunidades de ganar a sus usuarios, destina una parte significativa de sus ingresos al sector salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y mejorando la calidad de vida de los colombianos”.

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4738

Número: 3586

Serie: 145

Plan de premios de la Lotería del Huila

Repase los premios que maneja la Lotería del Huila y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Últimos cuatro sorteos de la Lotería del Huila

Martes, 6 de enero de 2026: 2172 / 095

Martes 30 de diciembre de 2025: 0307 / 138

Martes 23 de diciembre de 2025: 0730 / 071

Martes 16 de diciembre de 2025: 6121 / 147

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se llevará a cabo el martes, 20 de enero de 2026. Tendrá desarrollo a partir de las 10:30 p.m. en los canales oficiales de la entidad.