Lotería del Meta el miércoles 11 de febrero: aquí están los resultados millonarios del último sorteo

Este miércoles 11 de febrero, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 7409 de la serie: 016

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 11 de febrero

Número ganador: 7409

Serie: 016

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

Premio mayor $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000