¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del jueves 11 de febrero de 2026

Los resultados se deben consultar únicamente a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
11 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
Los resultados del Chontico Día y Noche marcaron la jornada del 18 de octubre, ofreciendo oportunidades millonarias a los apostadores.
Los resultados del Chontico Día y Noche marcaron la jornada del 18 de octubre, ofreciendo oportunidades millonarias a los apostadores.

La suerte volvió a girar este miércoles 11 de febrero de 2026 con el sorteo 8338 de la Lotería Chontico, que una vez más captó la atención de miles de apostadores en Colombia.

Como ya es costumbre, el juego mantuvo su esquema tradicional con dos momentos clave en el día: Chontico Día y Chontico Noche, una dinámica que mantiene viva la expectativa entre los participantes jornada tras jornada.

Una vez se conocieron los resultados oficiales, el número 2790 se convirtió en el protagonista de la noche y empezó a moverse con rapidez entre quienes seguían el sorteo.

El cierre llegó con ‘La Quinta’, cuya balota fue el número 8, poniendo punto final a otra fecha de este popular juego de azar que sigue más vigente que nunca en el país.

Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 11 de febrero de 2026

Premio mayor: 2790 - 8

  • Tres últimas cifras: 790
  • Dos últimas cifras: 90
  • Número completo: 2790
  • Última cifra:  8
YouTube video Y663uElZ6pg thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 11 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video bja04f2Fdzk thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 12 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 10 de febrero de 2026: 9258 - 7
  • 9 de febrero de 2026: 9038 - 3
  • 8 de febrero de 2026: 1535 - 8

Chontico Noche

  • 10 de febrero de 2026: 9076 - 2
  • 9 de febrero de 2026: 9961 - 7
  • 8 de febrero de 2026: 7467 - 1

