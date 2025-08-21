Suscribirse

Loterías

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2977 del 21 de agosto de 2025

Consulte los resultados del sorteo 2977 de la Lotería del Quindío, que juega todos los jueves en la noche.

Redacción Loterías
22 de agosto de 2025, 3:44 a. m.
Lotería del Quindío
Conozca los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. | Foto: Tomada de: loteriasdehoy.co

El día jueves 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2977 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el 5659 de la serie 114.

Resultados del sorteo 2977 de la Lotería del Quindío

Premio mayor de $ 2.000.000.000

  • Número 5659 de la serie 114.
Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 21 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 5649 de la serie 088.
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 0306 de la serie 46.
  • Sorteo del 24 de julio de 2025: número 3598 de la serie 65.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 28 de agosto de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

2. Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

3. Desafío Siglo XXI: Rosa no ocultó disgusto y explotó contra Rata; no se guardó nada

4. Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

5. ¿Indulto en camino? Erik y Lyle Menéndez enfrentan nuevo revés en su libertad condicional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaLotería del QuindíoJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.