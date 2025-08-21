Loterías
Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2977 del 21 de agosto de 2025
Consulte los resultados del sorteo 2977 de la Lotería del Quindío, que juega todos los jueves en la noche.
El día jueves 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2977 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el 5659 de la serie 114.
Resultados del sorteo 2977 de la Lotería del Quindío
Premio mayor de $ 2.000.000.000
- Número 5659 de la serie 114.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 5649 de la serie 088.
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 0306 de la serie 46.
- Sorteo del 24 de julio de 2025: número 3598 de la serie 65.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 28 de agosto de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.