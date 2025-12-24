Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, último sorteo 4828

25 de diciembre de 2025, 2:18 a. m.
En la noche del miércoles 24 de diciembre de 2025 se desarrolló el sorteo 4829 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 9,000 millones de pesos y el billete ganador fue despachado a la ciudad de Cali. Recuerde que todos los miércoles desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el Canal Telepacífico.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado). Sobre las 11:00 pm se conoce el ganador de los 9,000 millones de pesos.

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Valle - 24 diciembre 2025

Premio mayor - Sorteo 4828: 5862

Serie: 217

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 31 de diciembre, a las 9:15 de la noche (por ser Año Nuevo). Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

Noticias Destacadas