Suscribirse

Loterías

Lotería Dorado Mañana y Tarde: estos fueron los números ganadores del sorteo de hoy, 1 de septiembre

El chance incorpora una nueva opción de juego denominada ‘La Quinta’, diseñada para ofrecer a los jugadores más alternativas.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 4:42 p. m.
El chance El Dorado es una oportunidad para quienes buscan ganar dinero.
El chance El Dorado es una oportunidad para quienes buscan ganar dinero. | Foto: Montaje de SEMANA

Jugar a la lotería es el pasatiempo favorito de muchas personas, quienes ven en el azar una oportunidad de hacerse millonarios o, al menos, ganar dinero de forma práctica. Sin embargo, es importante señalar que no existe un método seguro para lograrlo, ya que los sorteos dependen únicamente de la suerte. Un ejemplo de ello es El Dorado, un chance colombiano en el que miles de apostadores participan cada día con la esperanza de llevarse el premio mayor.

Este juego de azar se realiza todos los días de lunes a viernes, con un sorteo en la mañana a las 11:00 a.m. y otro en la tarde a las 3:30 p.m., mientras que los domingos se juega en la noche, a las 10:00 p.m.

Para el lunes 1 de septiembre, los números ganadores fueron:

  • Premio mayor: 2505

Además, se llevó a cabo el sorteo de “La Quinta”, una nueva modalidad que ofrece más oportunidades de ganar:

  • La Quinta: 1
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA LUNES 01 de Septiembre de 2025.

Sorteo El Dorado Tarde – 1 de septiembre

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Resultados de sorteos anteriores:

Dorado Mañana

  • 30 de agosto de 2025: 8760
  • 29 de agosto de 2025: 7112
  • 28 de agosto de 2025: 6505

Dorado Tarde

  • 30 de agosto de 2025: 4179
  • 29 de agosto de 2025: 5950
  • 28 de agosto de 2025: 3290

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alto ejecutivo mató a su madre y luego se suicidó tras hablar con ChatGPT; misterio en EE. UU.

2. ¿Cuál es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos en septiembre 2025?

3. De manera sorpresiva, Petro canceló parte de su agenda pública: “Yo quería que estuviera acá”

4. Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”

5. ¿Extralimitación de funciones? Cuestionan a la defensora Iris Marín por meterse en elección de magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.