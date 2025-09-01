Lotería Dorado Mañana y Tarde: estos fueron los números ganadores del sorteo de hoy, 1 de septiembre

Jugar a la lotería es el pasatiempo favorito de muchas personas, quienes ven en el azar una oportunidad de hacerse millonarios o, al menos, ganar dinero de forma práctica. Sin embargo, es importante señalar que no existe un método seguro para lograrlo, ya que los sorteos dependen únicamente de la suerte. Un ejemplo de ello es El Dorado, un chance colombiano en el que miles de apostadores participan cada día con la esperanza de llevarse el premio mayor.

Este juego de azar se realiza todos los días de lunes a viernes, con un sorteo en la mañana a las 11:00 a.m. y otro en la tarde a las 3:30 p.m., mientras que los domingos se juega en la noche, a las 10:00 p.m.

Para el lunes 1 de septiembre, los números ganadores fueron:

Premio mayor: 2505

Además, se llevó a cabo el sorteo de “La Quinta”, una nueva modalidad que ofrece más oportunidades de ganar:

La Quinta: 1

Sorteo El Dorado Tarde – 1 de septiembre

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Resultados de sorteos anteriores:

Dorado Mañana

30 de agosto de 2025: 8760

29 de agosto de 2025: 7112

28 de agosto de 2025: 6505

Dorado Tarde