Lotería El Dorado noche: resultados del 7 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías Revista Semana

8 de agosto de 2025, 12:00 a. m.

8 de agosto de 2025, 12:50 a. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

El día jueves 7 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 5189 de la lotería El Dorado Noche. El número ganador para el premio mayor fue el 5411, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5189 de la lotería El Dorado Noche

Premio mayor

  • Número ganador: 5411.
  • La quinta:7 .
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1848 (quinta: 8)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7172 (quinta: 0)
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 5985 (quinta: 4)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 6413 (quinta: 1)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3020 (quinta: 7)
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 1261 (quinta: 6)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 8 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

