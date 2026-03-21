Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 21 de marzo

Este sábado, 21 de marzo, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la reconocida lotería El Sinuano Día y Noche, considerada una de las más tradicionales en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la opción de jugar con números de cuatro cifras, se ha consolidado como una de las alternativas preferidas por miles de apostadores.

En sus dos modalidades, los jugadores deben elegir un número que va del 0000 al 9999, con la posibilidad de ganar premios dependiendo de la cantidad de aciertos. Los resultados correspondientes a ese día fueron divulgados en los horarios habituales y a través de los canales oficiales.

Como es costumbre, los números ganadores se publican minutos después en plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar de manera sencilla si su apuesta resultó premiada. Desde la organización reiteran la importancia de consultar siempre los resultados en páginas oficiales para evitar confusiones.

Resultados ganadores del Sinuano Día del 21 de marzo

Premio mayor: 6626

La Quinta: 8

Resultados ganadores del Sinuano Noche del 21 de marzo

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo en su horario habitual.