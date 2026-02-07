Loterías

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Su popularidad se debe, en gran parte, a la facilidad para jugar, a la rapidez de los resultados.

Redacción Loterías
7 de febrero de 2026, 8:14 p. m.
Sinuano Día y Noche del 7 de febrero
Sinuano Día y Noche del 7 de febrero Foto: Montaje de SEMANA

La Lotería El Sinuano Día y Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su frecuencia diaria y a la expectativa que genera entre miles de jugadores en todo el país. Su formato sencillo y accesible la ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan probar suerte de manera constante.

El juego de El Sinuano se basa en la elección de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999. Los participantes pueden apostar en distintas modalidades, como las cuatro cifras completas, las tres últimas o las dos últimas, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias de juego.

Sorteos del Día y de la Noche

Una de las características que distingue a El Sinuano es que cuenta con dos sorteos diarios:

  • El Sinuano Día, que se realiza en horas de la tarde.
  • El Sinuano Noche, que se lleva a cabo en la noche y suele ser uno de los más esperados por los jugadores.

Esta dinámica brinda mayor flexibilidad, ya que los apostadores pueden participar en uno o en ambos sorteos, aumentando así sus oportunidades de ganar.

Resultados de El Sinuano Día del 7 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 5852
  • Número ganador de cinco cifras: 5
YouTube video BVhPJseCcAY thumbnail

Resultados de El Sinuano Noche del 7 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras:  pendiente

