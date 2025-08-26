Lotería La Caribeña 25 de agosto de 2025: resultados completos de los sorteos

En el sorteo 7147 de la Lotería La Caribeña Día, realizado este martes, 26 de agosto de 2025, el número 5470 - 1 obtuvo el premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 5470

Quinta balota: 1

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

En Colombia, los juegos de azar cuentan con una amplia oferta que se adapta a todos los gustos. Además de las loterías tradicionales, como el Baloto y las emblemáticas de Bogotá, Boyacá, Cauca y Valle, los apostadores tienen a su disposición un sinfín de alternativas para probar suerte casi todos los días de la semana.

Esta diversidad ha convertido al país en un escenario dinámico para quienes disfrutan de la emoción de los sorteos. Un ejemplo de ello es la Lotería La Caribeña que ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público.

Su popularidad radica en la frecuencia de sus sorteos, que se realizan de lunes a sábado, ofreciendo más oportunidades de ganar, con horarios de 2:30 p. m. y 10:30 p. m. Además, este juego de azar se da durante una transmisión en directo por el canal Telecaribe y con resultados disponibles en el portal Loterías de Hoy.

Si en esta ocasión la persona no le atinó al resultados, tendrá la oportunidad de participar en el siguiente sorteo que está programado para el martes, 26 de agosto, a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 3609

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8705

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8195

La Caribeña Noche