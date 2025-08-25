Suscribirse

Lotería

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del lunes 25 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 8:29 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7145 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 3609 - 8.

Resultados del sorteo 7145 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 3609
  • Quinta balota: 8
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del LUNES 25 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo 7146 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8705
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8195
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 2646
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 0425
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9786
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3637
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este lunes, 25 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ancelotti sorprende con convocados de Brasil para eliminatorias: gran ausencia, además de Neymar

2. ¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

3. Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

4. Muere a sus 42 años reconocida actriz, quien luchó por su salud tras varios días hospitalizada

5. El servicio Postal de Estados Unidos dejará de entregar miles de paquetes por importante cambio en sus regulaciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaLotería La CaribeñaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.