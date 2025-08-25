Lotería
Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del lunes 25 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7145 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 3609 - 8.
Resultados del sorteo 7145 de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 3609
- Quinta balota: 8
Resultados del sorteo 7146 de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña
La Caribeña Día
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8705
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8195
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 2646
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960
- Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608
La Caribeña Noche
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 0425
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9786
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3637
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757
- Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587
El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este lunes, 25 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.
