Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del lunes 25 de agosto de 2025

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7145 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 3609 - 8.

Resultados del sorteo 7145 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 3609

Quinta balota: 8

Resultados del sorteo 7146 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8705

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8195

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 2646

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8960

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608

La Caribeña Noche

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 0425

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9786

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3637

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 8757

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este lunes, 25 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.