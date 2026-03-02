Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 2 de marzo: inicie la semana como el nuevo millonario del país

Aquí puede consultar los resultados del último sorteo.

2 de marzo de 2026, 4:18 p. m.
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol
Este lunes, 2 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5369 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 8571
  • Los últimos tres dígitos: 571
  • Los últimos dos dígitos: 71
  • El signo zodiacal ganador es: Capricornio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 2 de marzo de 2026
YouTube video WPxzzw-kUl8 thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

