Loterías de Colombia: números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del lunes, 1 de diciembre

Diciembre es uno de los meses de mayor actividad para los apostadores en Colombia. La temporada de fin de año no solo llega con premios especiales, sino también con una participación más alta de quienes buscan cerrar el año con buena suerte.

En este escenario, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña sobresalen por su dinamismo, la frecuencia de sus sorteos y la variedad de oportunidades que ofrecen a quienes esperan obtener un dinero extra.

El Dorado se distingue por sus múltiples modalidades, que resultan atractivas para quienes buscan ampliar sus posibilidades de acierto. En esta época, muchos jugadores aprovechan para participar con mayor regularidad. Sus sorteos se realizan de lunes a viernes en dos jornadas: 11:00 a. m. y 3:30 p. m.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1866.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita, por su parte, continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país. Sus sorteos diarios mantienen en expectativa a miles de ciudadanos que siguen cada resultado con la esperanza de iniciar el nuevo año con un premio.

El Paisita Día

Premio mayor: 1503.

La Quinta: 8.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña se mantiene especialmente fuerte en la región norte del país, aunque en los últimos años ha logrado ampliar su presencia en toda Colombia. Para muchos usuarios, se ha convertido en una opción confiable.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche