Loterías de Colombia: números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del lunes, 1 de diciembre

Estas loterías se mantienen como protagonistas en el cierre del año, impulsando la tradición de los juegos de azar.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de diciembre de 2025, 4:59 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de diciembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de diciembre.

Diciembre es uno de los meses de mayor actividad para los apostadores en Colombia. La temporada de fin de año no solo llega con premios especiales, sino también con una participación más alta de quienes buscan cerrar el año con buena suerte.

En este escenario, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña sobresalen por su dinamismo, la frecuencia de sus sorteos y la variedad de oportunidades que ofrecen a quienes esperan obtener un dinero extra.

El Dorado se distingue por sus múltiples modalidades, que resultan atractivas para quienes buscan ampliar sus posibilidades de acierto. En esta época, muchos jugadores aprovechan para participar con mayor regularidad. Sus sorteos se realizan de lunes a viernes en dos jornadas: 11:00 a. m. y 3:30 p. m.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1866.
  • La Quinta: 6.
DORADO MAÑANA de HOY Resultado lunes 01 de Diciembre de 2025 💫✅💰

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita, por su parte, continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país. Sus sorteos diarios mantienen en expectativa a miles de ciudadanos que siguen cada resultado con la esperanza de iniciar el nuevo año con un premio.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 1503.
  • La Quinta: 8.
Paisita 1 -1 de diciembre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña se mantiene especialmente fuerte en la región norte del país, aunque en los últimos años ha logrado ampliar su presencia en toda Colombia. Para muchos usuarios, se ha convertido en una opción confiable.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

