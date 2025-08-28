Miloto: balotas ganadoras para la noche del jueves 28 de agosto de 2025

En la noche del jueves 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, la cual premia al ciudadano que acierte el número de 5 balotas, sin importar el orden de las mismas.

Esta lotería tiene una modalidad dirigida principalmente al público juvenil del país, mediante un sistema de juego simple que premia al ciudadano que logre acertar los 5 números ganadores.

Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $500 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.

Resultados de Miloto, 28 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 388 fueron:

18- 35- 16- 36- 07

Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto | Foto: Suministrada a SEMANA

El próximo viernes 29, desde las 10 de la noche, los jugadores de Miloto podrán disfrutar de una nueva edición. El sorteo se puede seguir por medio del Canal Uno y de las redes sociales de la marca.

Actualmente, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar | Foto: MiLoto

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.