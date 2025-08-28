Suscribirse

Miloto: balotas ganadoras para la noche del jueves 28 de agosto de 2025

El sorteo se realiza los días, lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

29 de agosto de 2025, 3:05 a. m.
En la noche del jueves 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, la cual premia al ciudadano que acierte el número de 5 balotas, sin importar el orden de las mismas.

Esta lotería tiene una modalidad dirigida principalmente al público juvenil del país, mediante un sistema de juego simple que premia al ciudadano que logre acertar los 5 números ganadores.

Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $500 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.

Resultados de Miloto, 28 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 388 fueron:

  • 18- 35- 16- 36- 07
El próximo viernes 29, desde las 10 de la noche, los jugadores de Miloto podrán disfrutar de una nueva edición. El sorteo se puede seguir por medio del Canal Uno y de las redes sociales de la marca.

Actualmente, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

