Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del viernes 7 de noviembre

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

8 de noviembre de 2025, 3:20 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 6 de noviembre. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

En la noche del viernes, 7 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto, el sorteo fue transmitido por medio de las redes sociales de la marca y el Canal 1.

El sorteo entregó un acumulado de $ 950 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 7 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 428 fueron:

  • 32-19 -01-38 -03
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 428 de Miloto. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 10 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

