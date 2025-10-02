Miloto este jueves: vea los resultados del último sorteo

Este jueves 2 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de Miloto, una modalidad del Baloto que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto el 2 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 408 fueron:

14- 06- 30- 31- 07

Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar | Foto: MiLoto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 3 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.