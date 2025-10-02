Loterías
Miloto este jueves: vea los resultados del último sorteo
Esta lotería cuenta con un modelo de juego muy sencillo.
Redacción Loterías Revista Semana
Este jueves 2 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de Miloto, una modalidad del Baloto que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.
Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.
Resultados de Miloto el 2 de octubre de 2025
Los números ganadores del sorteo 408 fueron:
- 14- 06- 30- 31- 07
El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 3 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.
El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.