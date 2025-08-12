Suscribirse

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 12 de agosto de 2025

Miloto juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

13 de agosto de 2025, 3:07 a. m.
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto
Este martes, 12 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 379 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 180 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 12 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 379 fueron:

  • 09- 03- 36- 08- 18
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 14 de agosto a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

