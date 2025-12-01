Suscribirse

Miloto: estos son los números ganadores que cayeron este lunes 1 de diciembre

Este sorteo tiene un nuevo acumulado.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 3:18 a. m.
Sorteo 1 de diciembre.
Sorteo 1 de diciembre. | Foto: Montaje Semana

Este lunes, 1 de diciembre, se llevó a cabo el premio de 120 millones de pesos acumulados que entregó el sorteo número 442.

“MiLoto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Contexto: Cayó Miloto en Cúcuta: un afortunado ganador obtuvo 800 millones de pesos

Resultados de Miloto del 1 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 442 fueron:

10-18-27-29-32

El próximo sorteo de Miloto está programado para el martes 2 de diciembre a las 10:00 p. m. La jornada será transmitida en directo y, una vez finalice, los resultados estarán disponibles en el sitio web oficial del juego.

El precio del billete de Miloto es de $4.000 a nivel nacional. En el caso de San Andrés, al no estar sujeto al IVA, su valor se reduce a $3.362.

