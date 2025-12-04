Suscribirse

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo de la noche del 4 de diciembre

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

5 de diciembre de 2025, 3:17 a. m.
Sorteo 4 de septiembre
Sorteo 4 de diciembre | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 4 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 444.

Por medio de un sorteo simple, los apostadores buscaron obtener el acumulado de 250 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 4 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 444 fueron:

  • 25 - 5 - 23 - 34 - 3
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 443 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela eligió reina de belleza en medio de la tensión militar con EE.UU.

2. La tabla del grupo A tras el Junior vs. América en Liga BetPlay: solo dos llegan vivos a la sexta fecha

3. Latina deportada de Estados Unidos revela lo que hace ICE con las pertenencias de los detenidos: este fue su testimonio

4. Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El último emperador’; esta fue la causa

5. Pentágono toma decisión tras el caso de Hegseth por el manejo de datos militares sensibles sobre Yemen en Signal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.