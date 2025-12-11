Loterías
Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 11 de diciembre
Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este jueves,11 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 448.
Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 450 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.
Resultados de Miloto del 11 de diciembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 448 fueron:
- 08 - 14- 24 - 29- 21
Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.
El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.