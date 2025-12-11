Suscribirse

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 11 de diciembre

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.
Sorteo 29 de agosto
Sorteo del 11 de diciembre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves,11 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 448.

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 450 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 11 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 448 fueron:

  • 08 - 14- 24 - 29- 21
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 448 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Nueva pandemia? Aumentan contagios en Europa y Estados Unidos; en Reino Unido se cierran algunos colegios

2. Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

3. Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

4. Jugó dos Mundiales con la Selección Colombia y Atlético Nacional lo quiere como nuevo fichaje

5. Centros comerciales en Bogotá y su apuesta en Navidad: siete puntos para ir en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.