Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 16 de octubre

Por medio del Canal Uno se puede dar seguimiento del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

17 de octubre de 2025, 3:15 a. m.
Sorteo 397 de la Lotería Miloto.
Sorteo 415 de la Lotería Miloto. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil baloto_colombia

Este jueves 16 de octubre se llevó a cabo una nueva versión de Miloto Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 415.

El sorteo entregó un acumulado de $300 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador. Hay que señalar que el pasado martes un feliz ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 16 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 415 fueron:

  • 17-07 -13- 02- 22

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 17 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

