Miloto viernes 5 de diciembre: conozca los números ganadores del último sorteo

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 3:06 a. m.
Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.
Miloto, sorteo 5 de diciembre de 2025 | Foto: Montaje Semana

Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 445.

Por medio de un sorteo simple, los apostadores buscaron obtener el acumulado de 300 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 5 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 445 fueron:

  • 20 - 24- 27 - 18- 05
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 445 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

