Nuevo millonario en Colombia: cayó MiLoto en la ciudad de Cartagena

La suerte le sonrió esta vez a una persona en la ciudad de Cartagena, luego de que ganara el premio mayor de MiLoto, que alcanza la estrepitosa suma de 650 millones de pesos.

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De acuerdo con lo informado, el tiquete ganador fue comprado en “modalidad automática”, que es cuando el sistema escoge de manera aleatoria los números del tiquete. Este fue adquirido en un punto de venta físico de SuperGIROS Bolívar.

¿Cuáles fueron los números ganadores?

Los números ganadores del premio mayor del sorteo No. 0514 fueron 10, 15, 16, 27 y 29.

El premio mayor de MiLoto, en toda su historia, ha caído cuatro veces en la ciudad de Cartagena, y esta sería la primera vez en 2026 que cae en la Heroica.

Aunque el premio mayor alcanza los 650 millones, en total, con el sorteo 0514 hubo más de 17.147 ganadores, entregando una suma superior a los 767 millones de pesos.

¿Cómo el ganador del premio mayor puede reclamarlo?

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o averiguar los pasos a través de la página oficial de Baloto, donde podrá conocer cuáles son los documentos necesarios para que se pueda efectuar el desembolso del premio.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto?

Entre el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2026, se han entregado más de 47.112 millones de pesos en 2.700.896 premios. Además, ha contribuido al sistema de salud, en ese mismo periodo, con una suma superior a los 20 mil millones de pesos.

MiLoto ha entregado a la salud más de 20 mil millones de pesos. Foto: Getty Images

¿Cómo comprar MiLoto?

Se puede comprar en línea por medio de la página web oficial de Baloto o en alguno de los más de 43 mil puntos de Su Red o SuperGIROS, que se encuentran en todo el territorio nacional, además de los almacenes de cadena en los que también se puede jugar.

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Es importante que las personas que participan en este tipo de sorteos mantengan el control, pues esto puede generar adicción. Cuando juegue, guarde muy bien su tiquete, ya que este puede ser el único comprobante válido que lo acredite como ganador si los números seleccionados resultan favorecidos.

Se recomienda a los ganadores hacer un uso responsable del dinero, pues esto garantizará que pueda ser útil para cubrir necesidades o cumplir sueños que antes parecían inalcanzables en materia económica.