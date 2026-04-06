Resultados de MiLoto del 6 de abril de 2026: Este es el afortunado ganador

La noche de este lunes 6 de abril terminó como de costumbre para el sorteo de MiLoto, una lotería que se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que puede entregar.

Las balotas rodaron sobre las 10:00 de la noche y se dio a conocer que el ganador de la noche fue el número 27 - 15 - 16 - 29 - 10.

Jugar a MiLoto es tan sencillo como escoger cuatro números del 1 al 39 sin repetirlos y comprar el boleto en uno de los puntos autorizados alrededor de todo el país.

Para verificar si fue el ganador en este, o en uno de los sorteos anteriores, Baloto (encargado de realizar el sorteo) recomienda revisar sus canales oficiales, como sus redes sociales o su página web.

En esta última, está la opción “resultados”; para verificar si es ganador de este u otro sorteo de MiLoto, debe seleccionar en la lista “resultados MiLoto”.

Ahí podrá digitar sus números y verificar si es uno de los afortunados ganadores; además, también aparecen los números ganadores de los sorteos anteriores.