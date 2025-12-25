Nuevo millonario en Estados Unidos durante Navidad: Powerball dejó ganador que se llevará más de 1.800 millones de dólares

La Navidad le sonrío de la mejor manera a una persona en Arkansas, Estados Unidos, después de que se convirtiera en el ganador del premio mayor de la famosa lotería Powerball durante el sorteo de este miércoles, 24 de diciembre.

Ya eran más de tres meses en los que no hubo ningún ganador de este juego de azar, pero todo cambió en Nochebuena después de que alguien se llevara 1.817 millones de dólares.

Los boletos se pueden adquirir en diferentes sucursales. Foto: Getty Images

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa.

Los números ganadores, según reveló la compañía, fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

Esta no es cualquier recompensa, ya que las ventas finales de boletos aumentaron la cantidad de dinero más de lo que se tenía esperado y lo llevó a convertirse en el segundo premio más grande de la historia de Estados Unidos.

Además, es el mayor premio de Powerball en 2025, según el portal web de la lotería.

Fueron muchos dólares los que se llevó esta persona. Foto: Adobe Stock

“También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”, manifestó Strawn.

Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

Un dato llamativo es que es la segunda vez que el gran premio de Powerball es ganado por un boleto que se vendió en Arkansas. La última vez que esto ocurrió fue por allá en el 2010, hace muchos años.

Además, la compañía también destacó que la última vez que un jugador se llevó el gran premio en Powerball en Nochebuena fue en 2011.

Hasta el momento, no se han conocido más detalles sobre el ganador del premio, pero se espera que, tal y como suele pasar en Estados Unidos, en las próximas horas se sepa más sobre quién fue la persona afortunada.