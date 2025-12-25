Loterías

Nuevo millonario en Estados Unidos durante Navidad: Powerball dejó ganador que se llevará más de 1.800 millones de dólares

La famosa lotería anunció el segundo premio mayor en toda la historia del país norteamericano.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
25 de diciembre de 2025, 1:32 p. m.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas. Foto: Getty Images

La Navidad le sonrío de la mejor manera a una persona en Arkansas, Estados Unidos, después de que se convirtiera en el ganador del premio mayor de la famosa lotería Powerball durante el sorteo de este miércoles, 24 de diciembre.

Ya eran más de tres meses en los que no hubo ningún ganador de este juego de azar, pero todo cambió en Nochebuena después de que alguien se llevara 1.817 millones de dólares.

x
Los boletos se pueden adquirir en diferentes sucursales. Foto: Getty Images

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa.

Los números ganadores, según reveló la compañía, fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

Loterías

Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

Loterías

¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

Loterías

Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, último sorteo 4828

Loterías

Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del miércoles, 24 de diciembre

Loterías

Verifique si se hizo millonario en Navidad con la lotería Super Astro Sol el miércoles 24 de diciembre

Loterías

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 24 de diciembre

Loterías

Premio mayor de Powerball aumenta a 1.000.000.000 de dólares en Navidad; uno de los más grandes en su historia

Loterías

La razón de ‘peso’ por la que debería jugar por los USD $400 millones del Powerball este sábado 1 de noviembre

Noticias Estados Unidos

Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

Esta no es cualquier recompensa, ya que las ventas finales de boletos aumentaron la cantidad de dinero más de lo que se tenía esperado y lo llevó a convertirse en el segundo premio más grande de la historia de Estados Unidos.

Además, es el mayor premio de Powerball en 2025, según el portal web de la lotería.

Economia
Fueron muchos dólares los que se llevó esta persona. Foto: Adobe Stock

También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”, manifestó Strawn.

Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

Un dato llamativo es que es la segunda vez que el gran premio de Powerball es ganado por un boleto que se vendió en Arkansas. La última vez que esto ocurrió fue por allá en el 2010, hace muchos años.

Además, la compañía también destacó que la última vez que un jugador se llevó el gran premio en Powerball en Nochebuena fue en 2011.

Hasta el momento, no se han conocido más detalles sobre el ganador del premio, pero se espera que, tal y como suele pasar en Estados Unidos, en las próximas horas se sepa más sobre quién fue la persona afortunada.

Mas de Loterías

La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas.

Nuevo millonario en Estados Unidos durante Navidad: Powerball dejó ganador que se llevará más de 1.800 millones de dólares

Lotería del Meta - 24 de diciembre de 2025.

Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

Estos fueron los resultados del día.

¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

La expectativa por el resultado del Baloto acompañó las reuniones familiares de este 24 de diciembre.

Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, último sorteo 4828

Super Astro Luna, resultados de hoy

Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del miércoles, 24 de diciembre

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Verifique si se hizo millonario en Navidad con la lotería Super Astro Sol el miércoles 24 de diciembre

El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 24 de diciembre

Premios Extraordinarios de la Lotería de Boyacá.

Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

Resultados de la lotería Chontico en el día de hoy

¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

Noticias Destacadas