¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

Esta es una de los loterías más gustadas del país.

Redacción Loterías
25 de diciembre de 2025, 10:57 a. m.
Estos fueron los resultados del día.
Estos fueron los resultados del día.

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles - de diciembre de 2025 su sorteo n.º -, celebrado a las 11:00 p. m., hora oficial en la que esta lotería estatal confirma semanalmente los números ganadores.

Esta tradicional lotería de Colombia se juega únicamente los miércoles, y sus premios están respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, tal como lo establece la normatividad colombiana sobre juegos de suerte y azar.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 0676

Serie: 050

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 17 de diciembre de 2025: 4037 – Serie 059
  • 10 de diciembre de 2025: 1868 – Serie 214
  • 3 de diciembre de 2025: 6843 – Serie 197
  • 19 de noviembre de 2025: 3018 – Serie 218

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquiera de las agencias autorizadas de la red de loterías en Colombia, cumpliendo siempre con los requisitos mínimos establecidos por la regulación nacional.

Requisitos generales para el cobro

Para reclamar cualquier premio, es indispensable presentar:

  • El billete o fracción original, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  • La cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Estos lineamientos están respaldados por la Ley 643 de 2001 y las disposiciones de Coljuegos, que regulan los juegos de suerte y azar territoriales y establecen los mecanismos de control de premios.

Noticias Destacadas