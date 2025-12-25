Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

A las 10:30 p.m. de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, se jugó el sorteo 3278 de la Lotería del Meta. El número ganador, para el premio mayor, fue el 8099 con la serie 019. ¿Fue usted el ganador justo en el día de navidad?

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, escribe la entidad en su web oficial.

Transmisión del sorteo 3278 de la Lotería del Meta: 24 de diciembre de 2025

Repase la transmisión oficial del último sorteo en la Lotería del Meta.

Número ganador : 8099

: 8099 Serie: 019

Plan de premios en la Lotería del Meta

No solo es el premio mayor. La Lotería del Meta ofrece diferentes secos con los que también puede ganar:

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Los últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Número 2447 de la serie 137 : 17 de diciembre de 2025.

de la serie : 17 de diciembre de 2025. Número 4732 de la serie 146 : 10 de diciembre de 2025

de la serie : 10 de diciembre de 2025 Número 6624 de la serie 029: 3 de diciembre de 2025.

En cuanto a su visión, la Lotería del Meta explica de forma clara en su web oficial: “Para el año 2027, nos posicionaremos como el punto de referencia indiscutible en el sector de juegos de azar y suerte en Colombia. Destacaremos por nuestra gestión altamente eficiente y nuestro firme compromiso con la generación de recursos destinados a promover el bienestar y la salud en nuestra nación”.