Loterías

Verifique si se hizo millonario en Navidad con la lotería Super Astro Sol el miércoles 24 de diciembre

Todos los días, de lunes a sábado, esta lotería premia a los colombianos.

Redacción Loterías
24 de diciembre de 2025, 9:04 p. m.
Resultado Super Astro Sol
Resultado Super Astro Sol Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este miércoles, 24 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5316 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 8533
  • Los últimos tres dígitos: 533
  • Los últimos dos dígitos: 33
  • Y el signo zodiacal ganador es: Escorpio
¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Noticias Destacadas