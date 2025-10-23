Número afortunado de la Lotería de Bogotá: sorteo con un plan de premios de 34.000 millones de pesos

Este jueves 23 de octubre de 2025, la Lotería de Bogotá celebró su sorteo número 2817 a las 10:25 p.m.

Cada jueves, miles de bogotanos esperan conocer el número ganador y en esta ocasión se llevó la atención de los jugadores con un plan de premios que alcanza los 34.000 millones de pesos, sin olvidar que el premio mayor de este sorteo es de 10.000 millones de pesos.

Resultado Lotería de Bogotá, jueves 23 de octubre de 2025

Número: 3223

Serie: 097

Historial de los últimos 3 sorteos

Los resultados de los 3 sorteos previos de la Lotería de Bogotá han sido:

Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 1601, serie 127.

Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 3084, serie 378.

Sorteo del 2 de octubre de 2025: número 4734, serie 005.

¡Llegó el gran día! 🤩 Hoy es Jueves de Sorteo con tu #LoteríadeBogotá.



Gracias a todos nuestros héroes de la salud 🧑‍⚕️👨‍⚕️ que nos inspiran, hoy jugamos con la ilusión de ganar y el orgullo de contribuir.https://t.co/EOlmqj9Lqq

¡Mucha suerte! 🤞#yojuegolegal #SaludColombia pic.twitter.com/edbqXE3KaW — Lotería de Bogotá (@loteriadebogota) October 23, 2025

Plan de premios: cifras que atraen a los jugadores

El plan de premios de la Lotería de Bogotá está estructurado de la siguiente manera:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $500 millones

3 premios secos: $200 millones

6 premios secos: $50 millones

10 premios secos: $20 millones

30 premios secos: $10 millones

Este esquema busca repartir la fortuna entre múltiples jugadores, generando oportunidades para diferentes niveles de apuestas.

La emoción se apoderó del sorteo de esta semana con la revelación del número ganador. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

Descuentos legales sobre los premios

Los premios de lotería están sujetos a dos descuentos legales:

Un 17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud. Una retención en la fuente del 20%, que se gira a la DIAN, calculada sobre la base gravable resultante del primer descuento.