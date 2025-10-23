Suscribirse

Número afortunado de la Lotería de Bogotá: sorteo con un plan de premios de 34.000 millones de pesos

El sorteo semanal despertó expectativas entre los jugadores de la capital.

Redacción Loterías
24 de octubre de 2025, 3:37 a. m.
Miles de apostadores siguieron atentos al sorteo de la ciudad que promete cambiar vidas.
La Lotería de Bogotá volvió a generar emoción con un nuevo sorteo y su esperado número ganador. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

Este jueves 23 de octubre de 2025, la Lotería de Bogotá celebró su sorteo número 2817 a las 10:25 p.m.

Cada jueves, miles de bogotanos esperan conocer el número ganador y en esta ocasión se llevó la atención de los jugadores con un plan de premios que alcanza los 34.000 millones de pesos, sin olvidar que el premio mayor de este sorteo es de 10.000 millones de pesos.

Resultado Lotería de Bogotá, jueves 23 de octubre de 2025

  • Número: 3223
  • Serie: 097
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 23 de Octubre de 2025

Historial de los últimos 3 sorteos

Los resultados de los 3 sorteos previos de la Lotería de Bogotá han sido:

  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 1601, serie 127.
  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 3084, serie 378.
  • Sorteo del 2 de octubre de 2025: número 4734, serie 005.

Plan de premios: cifras que atraen a los jugadores

El plan de premios de la Lotería de Bogotá está estructurado de la siguiente manera:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Este esquema busca repartir la fortuna entre múltiples jugadores, generando oportunidades para diferentes niveles de apuestas.

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.
La emoción se apoderó del sorteo de esta semana con la revelación del número ganador. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

Descuentos legales sobre los premios

Los premios de lotería están sujetos a dos descuentos legales:

  1. Un 17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud.
  2. Una retención en la fuente del 20%, que se gira a la DIAN, calculada sobre la base gravable resultante del primer descuento.

Para este año, la base gravable mínima para retención es de $2.259.120; premios inferiores a este monto solo aplican el impuesto a ganadores.

