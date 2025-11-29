Loterías

Número ganador de la Lotería de Medellín: último resultado que se llevó los 16 mil millones este 28 de noviembre

El informe del sorteo 4811 detalló el número seleccionado durante la transmisión.

29 de noviembre de 2025, 10:58 a. m.