Número ganador de la Lotería de Medellín: último resultado que se llevó los 16 mil millones este 28 de noviembre

El informe del sorteo 4811 detalló el número seleccionado durante la transmisión.

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 10:58 a. m.
La jornada cerró con el anuncio del número sorteado en la emisión habitual de los viernes.
La entidad confirmó el resultado del juego realizado a las 11 p.m. | Foto: Getty Images / Lotería de Medellín

Durante la transmisión oficial del sorteo, la Lotería de Medellín confirmó el número favorecido con el premio mayor, el sorteo 4811, correspondiente al viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo siguiendo los protocolos habituales de transparencia.

Con este resultado, la entidad cierra un mes marcado por la expectativa y la participación masiva de jugadores.

Resultado del premio mayor

  • Número: 1433
  • Serie: 316
Resultado LOTERIA DE MEDELLIN Viernes 28 de Noviembre de 2025

Resultado de los 3 últimos sorteos

La Lotería de Medellín acumula una racha de diferentes resultados durante sus últimos sorteos.

Entre los más recientes figuran:

  • 3 de octubre de 2025: 9860 – Serie 349
  • 26 de septiembre de 2025: 0174 – Serie 070
  • 19 de septiembre de 2025: 5321 – Serie 103
En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.
El resultado oficial del viernes fue divulgado por los canales autorizados de la Lotería de Medellín. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

Plan de premios de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor de 16.000 millones, la Lotería de Medellín cuenta con más opciones para los jugadores con los premios secos que amplía las posibilidades de ganar:

  • 1 premio mayor: $16.000 millones
  • 2 premios secos de $1.000 millones
  • 2 premios secos de $700 millones
  • 2 premios secos de $500 millones
  • 6 premios secos de $100 millones
  • 7 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $20 millones
  • 15 premios secos de $10 millones

La Lotería de Medellín mantiene su calendario habitual, por lo que el próximo sorteo se jugará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 p.m..

