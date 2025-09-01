Suscribirse

Número ganador del primer sorteo del Baloto en septiembre 2025: resultado de los millones acumulados

Este lunes 1 de septiembre se realizó el primer sorteo del Baloto del mes, con millonarios acumulados en disputa.

Redacción Loterías
2 de septiembre de 2025, 3:49 a. m.
El Baloto abrió el mes con una nueva combinación de números, en medio de la expectativa de miles de apostadores.
El sorteo 2547 del Baloto marcó el inicio de septiembre con expectativas por los millonarios premios acumulados. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El Baloto realizó este lunes 1 de septiembre de 2025 el sorteo número 2547, en el que estaba en juego un acumulado de 17.400 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha, el acumulado ascendía a 3.200 millones de pesos.

Resultado del primer sorteo en septiembre 2025 del Baloto

Número ganador del Baloto

  • Número ganador: XXXX
  • Super Balota: X

Número ganador del Baloto Revancha

  • Número ganador: XXXX
  • Super Balota: X
El Baloto es un juego de azar popular en Colombia.
La semana inició con el sorteo 2547 del Baloto, que entregó resultados en sus modalidades principal y revancha. | Foto: Getty Images

Últimos sorteos de Baloto y Baloto Revancha

Los resultados de los sorteos anteriores muestran la variación de números en los últimos sorteos:

Baloto

  • 30 de agosto de 2025 → 03 - 04 - 12 - 23 - 42 - Súper balota 13
  • 27 de agosto de 2025 → 06 - 08 - 20 - 23 - 24 - Súper balota 09
  • 25 de agosto de 2025 → 06 - 21 - 22 - 26 - 30 - Súper balota 08

Baloto Revancha

  • 30 de agosto de 2025 → 12 - 18 - 22 - 26 - 33 Súper balota 06
  • 27 de agosto de 2025 → 01 - 06 - 14 - 33 - 43 - Súper balota 06
  • 25 de agosto de 2025 → 08 - 12 - 14 - 32 - 35 - Súper balota 09

Plazos y pasos para reclamar los premios

El plazo para reclamar un premio del Baloto es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este periodo, el dinero no podrá ser reclamado.

Los resultados del sorteo de hoy del Baloto confirman si hubo ganadores del acumulado.
Baloto sorteó la primera combinación de septiembre y reveló los números que podían cambiar fortunas en Colombia. | Foto: Baloto - Getty

Para los premios menores a 182 UVT ($8′565.830), se debe presentar el tiquete original en físico o impreso desde la cuenta digital del comprador, junto con un documento de identidad válido.

En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el procedimiento requiere comunicarse a las líneas (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización de pago en una sucursal fiduciaria. Allí será necesario presentar el tiquete original en perfecto estado y la identificación correspondiente.

