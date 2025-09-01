Loterías
Número ganador del primer sorteo del Baloto en septiembre 2025: resultado de los millones acumulados
Este lunes 1 de septiembre se realizó el primer sorteo del Baloto del mes, con millonarios acumulados en disputa.
El Baloto realizó este lunes 1 de septiembre de 2025 el sorteo número 2547, en el que estaba en juego un acumulado de 17.400 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha, el acumulado ascendía a 3.200 millones de pesos.
Resultado del primer sorteo en septiembre 2025 del Baloto
Número ganador del Baloto
- Número ganador: XXXX
- Super Balota: X
Número ganador del Baloto Revancha
- Número ganador: XXXX
- Super Balota: X
Últimos sorteos de Baloto y Baloto Revancha
Los resultados de los sorteos anteriores muestran la variación de números en los últimos sorteos:
Baloto
- 30 de agosto de 2025 → 03 - 04 - 12 - 23 - 42 - Súper balota 13
- 27 de agosto de 2025 → 06 - 08 - 20 - 23 - 24 - Súper balota 09
- 25 de agosto de 2025 → 06 - 21 - 22 - 26 - 30 - Súper balota 08
Baloto Revancha
- 30 de agosto de 2025 → 12 - 18 - 22 - 26 - 33 Súper balota 06
- 27 de agosto de 2025 → 01 - 06 - 14 - 33 - 43 - Súper balota 06
- 25 de agosto de 2025 → 08 - 12 - 14 - 32 - 35 - Súper balota 09
Plazos y pasos para reclamar los premios
El plazo para reclamar un premio del Baloto es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este periodo, el dinero no podrá ser reclamado.
Para los premios menores a 182 UVT ($8′565.830), se debe presentar el tiquete original en físico o impreso desde la cuenta digital del comprador, junto con un documento de identidad válido.
En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el procedimiento requiere comunicarse a las líneas (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización de pago en una sucursal fiduciaria. Allí será necesario presentar el tiquete original en perfecto estado y la identificación correspondiente.