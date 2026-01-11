Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Este domingo 11 de enero de 2026, el Sinuano vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con sus dos sorteos habituales, uno en la jornada diurna y otro en la noche.

Resultado del Sinuano Día de hoy

En el sorteo correspondiente a la jornada diurna de este domingo, el resultado fue el siguiente:

Número: 9242

9242 Quinta: 9

Estos datos corresponden al número ganador oficial reportado tras el cierre del sorteo del Sinuano Día.

Resultado del Sinuano Noche de este domingo

Horas más tarde, el turno fue para el sorteo nocturno, uno de los más esperados por los jugadores. El resultado del Sinuano Noche dejó la siguiente combinación:

Con este resultado se cerró la jornada dominical del chance Sinuano, uno de los juegos más populares del país.

Horarios oficiales de los sorteos del Sinuano

La edición Sinuano Día se llevará a cabo a las 2:30 de la tarde, mientras que el sorteo Sinuano Noche está programado para las 8:30 de la noche.