Números del día: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de noviembre

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos con el fin de garantizar total transparencia en cada sorteo.

Redacción Loterías
21 de noviembre de 2025, 4:48 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías en Colombia son uno de los juegos de azar más populares. A lo largo de los años se han ganado el reconocimiento de millones de apostadores que ven en el azar una oportunidad para darle un giro a su vida. Aunque existe una amplia lista de chances y loterías, algunas suelen tener mayor impacto, como es el caso de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, muy populares en diferentes regiones del país.

Eso sí, es importante tener en cuenta que los horarios de cada una varían, aunque la mayoría cuenta con dos sorteos al día. El primero en jugarse fue El Dorado, cuyos resultados iniciales se conocieron a las 11:00 a. m. de este 21 de noviembre, mientras que el segundo sorteo estaba programado para las 3:30 p. m.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0816.
  • La Quinta: 4.
DORADO MAÑANA de HOY Resultado viernes 21 de Noviembre de 2025 💫✅💰

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más tarde fue el turno de El Paisita, muy reconocida en Antioquia, donde miles de personas participan con la esperanza de llevarse alguno de los millonarios premios que ofrece.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 2471.
  • La Quinta: 0.
Paisita 1 - 21 de noviembre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Finalmente, la jornada cerró con La Caribeña, que se jugó a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m.. En este sorteo, muchos apostadores estuvieron a la expectativa de las combinaciones ganadoras, entre ellas La Quinta, una nueva modalidad que amplía las posibilidades de éxito.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

