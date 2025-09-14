Suscribirse

Loterías

Números ganadores de Chontico Día y Noche: consulte si se llevó el millonario premio el domingo 14 de septiembre

Esta lotería juega dos veces al día.

Redacción Loterías
14 de septiembre de 2025, 6:14 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La Lotería Chontico, en este domingo, 14 de septiembre, realizó su sorteo número 8.188, uno de los más esperados por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna, a la 1 de la tarde como en la nocturna, a las 8 de la noche.

En esta ocasión, el número ganador es 4804, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 4.

YouTube video player

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8188

Premio mayor: 4804-4

  • Tres últimos: 804
  • Dos últimos: 04
  • Cifra completa: 4804
  • Último número: 4

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre en los horarios tradicionales de día y noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 11 de septiembre de 2025: 6214
  • 10 de septiembre de 2025: 4392
  • 9 de septiembre de 2025: 7242

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EE. UU.: “le hará compañía a Fito muy pronto”

2. Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

3. Visita de Marco Rubio a Israel tras ataque en Catar: EE. UU. reafirma su alianza en plena tensión internacional

4. Es oficial: la Vuelta a España tomó decisión con Jonas Vingegaard tras suspender la última etapa y cancelar la premiación

5. El momento exacto en el que manifestantes se van contra los ciclistas en la última etapa de la Vuelta a España: “Es lamentable”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.