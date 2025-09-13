Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados sorteo 13 de septiembre:

La Lotería Chontico volvió a sorprender a un colombiano con el sorteo de este sábado, 13 de septiembre, al realizar su sorteo número 8.187, uno de los más esperados por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.

En esta ocasión, la suerte favoreció al número 3321, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 3.

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Ganar la lotería es el sueño de muchas personas en la actualidad. | Foto: Getty Images

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre en los horarios tradicionales de día y noche.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8187

Premio mayor: 3321-3

Tres últimos: 321

Dos últimos: 21

Cifra completa: 3321

Último número: 1

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

12 de septiembre de 2025: 5785

11 de septiembre de 2025: 3299

10 de septiembre de 2025: 0830

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche