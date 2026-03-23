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Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: consulte resultados del 23 de marzo

Estos son los resultados para el sorteo de este lunes festivo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
23 de marzo de 2026, 2:18 p. m.
Resultados de hoy, 19 de septiembre de 2025.
Resultados de hoy, 19 de septiembre de 2025. Foto: Composición Semana/ Getty/ El Paisita

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Las más seguidas son El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Los sorteos de lotería son eventos aleatorios donde cada número tiene las mismas probabilidades de salir.
Los sorteos de lotería son eventos aleatorios donde cada número tiene las mismas probabilidades de salir. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m. de este domingo y en el que cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

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  • Premio mayor: 3851
  • La Quinta: 1
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El Paisita Noche

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • Animal: (Pendiente)

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

  • Premio mayor: 3683
  • Quinta: 3
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

El Dorado Noche

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
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