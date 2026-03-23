Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: consulte resultados del 23 de marzo

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Las más seguidas son El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Los sorteos de lotería son eventos aleatorios donde cada número tiene las mismas probabilidades de salir. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m. de este domingo y en el que cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

Premio mayor: 3851

La Quinta: 1

El Paisita Noche

Premio mayor: (Pendiente)

Animal: (Pendiente)

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

Premio mayor: 3683

Quinta: 3

La Caribeña Noche

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

El Dorado Noche

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)