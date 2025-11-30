Suscribirse

Loterías

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 30 de noviembre de 2025

Estas fueron las combinaciones afortunadas de más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de noviembre de 2025, 7:45 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 30 de noviembre

  • Premio mayor: 0874.
  • La Quinta: 1.
Resultado EL PAISITA 1 Domingo 30 de Noviembre del 2025

El Paisita Tarde - 30 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 2 Domingo 30 de Noviembre de 2025

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 30 de noviembre

  • Premio mayor: 2247.
  • La Quinta: 3.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Domingo 30 de Noviembre de 2025

La Caribeña Noche - 30 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Domingo 30 de Noviembre de 2025

Dorado Noche - 30 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL DORADO NOCHE Domingo 30 de Noviembre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro hace anuncio en medio de horas de tensión con Estados Unidos: Mencionaron al presidente Petro

2. Inundaciones complican el tránsito en Bogotá: zonas donde se reportan torrenciales lluvias este domingo 30 de noviembre

3. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

4. Tabla de posiciones de la Premier League, tras tropiezo del Arsenal: Manchester City y Chelsea festejan

5. Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeLotería PaisitaLotería La CaribeñaLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.