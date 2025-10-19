Loterías
Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña Noche del domingo, 19 de octubre de 2025
Estas fueron las combinaciones afortunadas de más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.
El Paisita Noche - 19 de octubre
- Premio mayor: 2281
En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.
Dorado Noche - 19 de octubre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
La Caribeña Noche - 19 de octubre
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente