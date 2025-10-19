Suscribirse

Loterías

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña Noche del domingo, 19 de octubre de 2025

Estas fueron las combinaciones afortunadas de más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. | Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Noche - 19 de octubre

  • Premio mayor: 2281
Resultado EL PAISITA 2 Domingo 19 de Octubre de 2025

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Noche - 19 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL DORADO NOCHE Domingo 19 de Octubre de 2025

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Noche - 19 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Domingo 19 de Octubre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cargan contra Luis Díaz por lo que hizo en el clásico con Bayern Múnich: feroz acusación

2. Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló la enfermedad que padece y los dolores que le causa

3. Hombre murió cuando participaba en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025: esta es su identidad

4. José Gabriel: “Es imposible que haya un Gobierno más corrupto que el de Petro”

5. Real Madrid sufrió más de la cuenta: tabla de posiciones de LaLiga para el clásico ante Barcelona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería Paisitael doradoLotería La CaribeñaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.