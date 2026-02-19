Loterías

Números ganadores de hoy: así quedó El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 19 de febrero

Estas loterías ofrecen la posibilidad de realizar dos sorteos diarios, lo que incrementa las probabilidades de ganar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de febrero de 2026, 11:35 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de febrero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

A lo largo de los años, los juegos de azar han evolucionado, pero conservan su esencia: ofrecer a las personas la posibilidad de cambiar su realidad con un golpe de suerte.

En el país, existe una amplia variedad de modalidades que se ajustan a distintos perfiles de jugadores. Por un lado, las loterías tradicionales, con sorteos programados y premios acumulados; por otro, el chance, una alternativa más flexible que permite apostar montos pequeños con mayor frecuencia.

En este panorama sobresalen opciones como la Lotería El Dorado, reconocida por su dinamismo y la regularidad de sus sorteos. Su popularidad radica, en gran medida, en la posibilidad de participar de forma constante, lo que fortalece el vínculo con los apostadores.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1937.
  • La Quinta: 5.
YouTube video Fvec3TfmbOQ thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por su parte, El Paisita se consolida como una de las opciones más representativas del chance, especialmente en regiones como Antioquia, donde cuenta con una fuerte presencia.

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

¿Acaso usted es el nuevo millonario de Colombia?: este es el resultado de la Lotería del Valle

Loterías

Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Loterías

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Loterías

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Loterías

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

De manera similar, La Caribeña ha ganado reconocimiento en la región Caribe, integrándose a la cultura local. Su dinámica ágil y la frecuencia de sus sorteos la convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan resultados inmediatos.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más de Loterías

Resultados La Antioqueñita

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

Lotería PowerBall

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Juegos de azar

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Lotería del Valle.

¿Acaso usted es el nuevo millonario de Colombia?: este es el resultado de la Lotería del Valle

Lotería del Meta - 18 de febrero de 2026.

Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Resultados del Super Astro Sol

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero.

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

Noticias Destacadas