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Números ganadores de la lotería de Medellín el viernes 13 de marzo

Este juego de azar se lleva a cabo una única vez en la semana.

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Redacción Loterías
14 de marzo de 2026, 5:59 a. m.
El tradicional sorteo de la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión a los colombianos.
El tradicional sorteo de la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión a los colombianos. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

El sorteo número 4826 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 13 de marzo a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

  • Número ganador: 7048
  • Serie: 043
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Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $ 1.000 millones
  • Dos secos de $ 700 millones
  • Dos de $ 500 millones
  • 6 secos de $ 100 millones
  • 7 de $ 50 millones
  • 10 premios de $ 20 millones
  • 15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

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La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.