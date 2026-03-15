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Números ganadores de la Lotería Sinuano Día y Noche de este domingo, 15 de marzo de 2026

Esta lotería se realiza todos los días, ofreciendo dos oportunidades de ganar a sus apostadores.

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Redacción Loterías
15 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
Sorteo 15 de marzo
Sorteo 15 de marzo Foto: Montaje Semana

La lotería El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en la región Caribe. ¿Quiere saber si fue uno de los afortunados ganadores del más reciente sorteo?

En la tarde de este domingo, 15 de marzo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Sinuano Día, dando como resultado el número ganador 1266, acompañado por la balota denominada como La Quinta número 8.

Lotería El Sinuano Día hoy, 15 de marzo de 2026

  • Premio mayor: 1266.
  • La Quinta: 8.
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Este sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Lotería El Sinuano Noche hoy, 15 de marzo de 2026

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

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Si se perdió los resultados recientes de El Sinuano en sus dos ediciones, aquí encontrará un breve resumen para comprobar si es uno de los ganadores.

Sinuano Día

  • Sábado 14 de marzo de 2026 - 9247 / 6
  • Viernes 13 de marzo de 2026 - 3862 / 5
  • Jueves 12 de marzo de 2026 - 4350 / 3

Sinuano Noche

  • Sábado 14 de marzo de 2026 - 5621 / 5
  • Viernes 13 de marzo de 2026 - 3278/ 5
  • Jueves 12 de marzo de 2026 - 2902 / 9

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el día lunes, 16 de marzo de 2026, en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m., y en la edición de la noche a las 10:30 p. m.