Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 18 de abril

Este sábado, 18 de abril de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue el 4753, mientras que la quinta balota extraída fue el 1.

Resultados de La Antioqueñita Día

Número ganador: 4753

Quinta balota: 1

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999). Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos). Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades: