Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Este sorteo tiene un acumulado de $154 millones de dólares.

Redacción Loterías
16 de febrero de 2026, 11:04 p. m.
Powerball
Powerball Foto: Getty Images

Este lunes, 16 de febrero, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular que tiene un nuevo acumulado de $154 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $72.2 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 16 de febrero

Números ganadores: 18-58-16-19-56

Powerball: 06

Power Play: X3

YouTube video V_cxZA5arIY thumbnail

El próximo sorteo se jugará el 18 de febrero a las 10:59 de la noche. Esta lotería juega también todos los lunes, miércoles y sábados.

