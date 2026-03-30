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Números ganadores de Powerball del lunes 30 de marzo de 2026

El sorteo tiene un nuevo acumulado.

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Redacción Loterías
30 de marzo de 2026, 10:13 p. m.
Resultados de Powerball.
Resultados de Powerball. Foto: Getty Images

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos, que tiene un nuevo acumulado de $180 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $80.8 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 30 de marzo

  • Números ganadores: 07 - 57 - 11 - 31 - 41
  • Powerball: 20
  • Power Play: 2X
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El próximo sorteo se realizará el miércoles 1 de abril a las 21:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días miércoles y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

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