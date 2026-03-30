Números ganadores de Powerball del lunes 30 de marzo de 2026

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos, que tiene un nuevo acumulado de $180 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $80.8 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 30 de marzo

Números ganadores: 07 - 57 - 11 - 31 - 41

07 - 57 - 11 - 31 - 41 Powerball: 20

20 Power Play: 2X

El próximo sorteo se realizará el miércoles 1 de abril a las 21:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días miércoles y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.